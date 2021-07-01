Врач рассказала, как отличить COVID от ОРВИ

Коронавирус в лёгкой форме можно спутать с ОРВИ. Однако есть пять отличительных симптомов, которые могут указывать на заражение COVID-19. Об этом рассказала «Известиям» глава департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

Она пояснила, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать заметное притупление или полное отсутствие обоняния и вкуса пищи, состояние общей слабости и сонливости. Кроме того, симптомами являются ощущение нехватки воздуха, температура тела свыше 38,5 градуса, а также сильный сухой кашель.

При обнаружении у себя вышеперечисленных признаков необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом. При этом собеседница издания подчеркнула, что точный диагноз можно поставить только с помощью ПЦР-теста.

Ткаченко добавила , что пока нет лекарств от коронавируса. В связи с этим медики назначают пациентам препараты, которые борются с симптомами заболевания, а также направлены на звенья развития инфекции.

По данным на 1 июля, в России за сутки было выявлено 23,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 672 человека. Всего за время пандемии в стране заболели 5,5 млн человек. Из них свыше 5 млн выздоровели и 135,8 тысячи скончались.

Ранее врач и сенатор Владимир Круглый отметил, что коронавирус может вызвать различные серьёзные осложнения. По его мнению, любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после COVID, должен иметь право на получение инвалидности.