В России нашли «зловещие» штаммы коронавируса

Учёные нашли в России тайский и перуанский штаммы коронавируса и собрали почти все описанные «зловещие» мутации. Об этом рассказал заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФМБА России Герман Шипулин в эфире телеканала «Доктор».

У нас сейчас коллекция, практически все варианты зловещие, которые описаны, — сказал он.

По его словам, в «коллекции» есть южноафриканский, бразильский и перуанский штаммы, а накануне эксперты обнаружили и тайскую мутацию, которую сейчас изучают. Однако основные опасения касаются «дельта»-варианта (индийского) COVID-19.

Перуанский, тайский и прочие штаммы — эти штаммы пока неясного значения. Мы должны за ними наблюдать, за их частотой в стране и, естественно, наблюдать за появлением новых мутаций, — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что он не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время глава государства порекомендовал не слушать антипрививочников. Он отметил, что из прошедших процедуру заболели только 10% и они перенесли инфекцию в лёгкой форме. Кроме того, в России не зафиксировано ни одного летального исхода после прививки от COVID.