Раздетый доктор Мясников бросился в сугроб и призвал россиян закаляться

https://static.news.ru/photo/562d6ff6-907f-11eb-b60c-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

67-летний врач и телеведущий Александр Мясников своим примером призвал россиян к закаливанию. Он разделся до трусов, опустился в сугроб, а затем скатился в реку. Ролик был опубликован в Instagram.

Шутки шутками, но закаливание и лекарство обозначает куда больше, чем просто лекарство, — заявил телеведущий на видеозаписи.

Он пояснил, что прилетел в Сибирь на день рождения друга. Праздник отмечали в тайге. Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева поддержала своего коллегу в вопросе важности закаливания.

Подтверждаю как сибирячка, — отметила Малышева.

Мясников регулярно делится с подписчиками роликами, в которых занимается спортом на морозе или плавает в холодной воде. Ранее теледоктор искупался в Баренцевом море при отрицательной температуре воздуха. Его не остановил опоясывающий лишай, которым Мясников страдал почти неделю. Врач жаловался на ломящие боли в правой лопатке, но всё равно решил не отказываться от планов приехать к морю.

Как писал NEWS.ru, Александр Мясников напомнил россиянам об опасности вируса папилломы человека. Разновидности этого вируса могут воздействовать на слизистые оболочки и провоцировать развитие онкологических заболеваний. Врач рассказал, что вирус проникает в ДНК клетки и вызывает мутации. После этого клетка перерождается в раковую. Такой вид рака является инфекционным. Мясников добавил, что вирус папилломы человека может вызвать рак шеи, горла, головы и полового члена у мужчин.

Доктор отметил, что следует регулярно проходить медицинское обследование и вакцинироваться. По его словам, современная вакцина способна противостоять почти всем онкогенным типам инфекционного заболевания.