Мясников напомнил об опасности вируса папилломы человека

https://static.news.ru/photo/7944aba0-8fce-11eb-8eab-96000091f725_660.jpg Фото: drmyasnikov/vk.com

Десятки разновидностей вируса папилломы человека могут воздействовать на слизистые и провоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что вирус проникает в ДНК клетки и вызывает там мутации. В результате клетка перерождается в раковую. Данный вид рака является инфекционным.

Много лет назад японские учёные обнаружили, что самый частый гинекологический рак, рак шейки матки, который убивал миллионы людей на планете, — инфекционная болезнь, — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что вирус папилломы человека может вызвать также рак головы, горла, шеи и полового члена у мужчин.

В качестве мер профилактики Мясников порекомендовал регулярное медицинское обследование и вакцинацию. По его словам, современная вакцина способна противостоять почти всем онкогенным типам инфекционного заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что онколог Елена Смирнова назвала рак толстой кишки одним из самых распространённых онкозаболеваний. Она отметила, что этот вид рака встречается у 90% пациентов в возрасте 50+. Врач порекомендовала в качестве профилактики регулярно проходить обследование у проктолога после сорока лет.