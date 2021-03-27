Врач дала советы по профилактике самого частого вида рака

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, кто больше всего подвержен риску развития рака толстой кишки, и дала рекомендации, которые помогут избежать болезни.
По её словам, этот вид рака входит в пятёрку самых распространённых онкологических заболеваний, а риск его развития увеличивается с возрастом.
В более чем 90% случаев он встречается у пациентов старше 50 лет, — подчеркнула специалист.
Смирнова уточнила, что примерно 15% случаев связанны с наследственностью. Также заболевание может развиться из-за большого количества жиров и недостаточного потребления клетчатки, кальция и фолиевой кислоты.
Врач добавила, что после сорока лет необходимо регулярно посещать проктолога для проведения минимального обследования,
Как писал NEWS.ru, ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин перечислил первые симптомы рака крови у детей.