Врач дала советы по профилактике самого частого вида рака

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Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, кто больше всего подвержен риску развития рака толстой кишки, и дала рекомендации, которые помогут избежать болезни.

По её словам, этот вид рака входит в пятёрку самых распространённых онкологических заболеваний, а риск его развития увеличивается с возрастом.

В более чем 90% случаев он встречается у пациентов старше 50 лет, — подчеркнула специалист.

Смирнова уточнила, что примерно 15% случаев связанны с наследственностью. Также заболевание может развиться из-за большого количества жиров и недостаточного потребления клетчатки, кальция и фолиевой кислоты.

Врач добавила, что после сорока лет необходимо регулярно посещать проктолога для проведения минимального обследования, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин перечислил первые симптомы рака крови у детей.