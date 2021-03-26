Онколог перечислил первые симптомы рака крови у детей

https://static.news.ru/photo/658b7626-8e33-11eb-a7c2-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Онкологические заболевания встречаются у детей нечасто, однако до десяти подтипов опухолей всё же находят в раннем возрасте, сообщил кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин.

По его словам, к раку в первую очередь приводят генетические факторы, аномалии развития и неблагоприятные условия окружающей среды. Помимо этого, здоровье детей напрямую зависит от состояния родителей, особенно — матери.

К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности. Родителям нужно обязательно следить за поведением и состоянием своих детей, а также обращать внимание на своевременное обращение к педиатрам на контрольный осмотр, — почеркнул специалист.

Он уточнил, что одним из самых распространённых видов онкологии среди детей и подростков является лейкоз, при котором нарушается нормальная работа костного мозга. В результате у пациентов не происходит правильного созревания кроветворных клеток в данном органе, что приводит к нехватке в крови эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов.

Как отметил Мяснянкин, целый ряд тревожных сигналов должен насторожить родителей и навести на мысль о походе к врачу. К таким признакам относятся утомляемость, снижение аппетита, плаксивость, потеря веса, бледные кожные покровы и невнимание к различным происходящим вокруг процессам.

Онколог призвал родителей внимательно относиться к самочувствию детей и при обнаружении озвученных им признаков незамедлительно идти к педиатру, который назначит необходимые клинические анализы, проанализирует факторы риска и при необходимости направит на допобследование, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что американская фармацевтическая компания Valisure проверила дезинфицирующие средства для рук и обнаружила в ряде продуктов бензол, который может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.