В США нашли в санитайзерах вызывающее рак вещество

Американская фармацевтическая компания Valisure проверила дезинфицирующие средства для рук и обнаружила в ряде продуктов бензол, который может спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

После изучения 260 бутылок от 168 марок выяснилось, что 17% из них содержат опасное вещество. В 21 упаковке (8%) содержался бензол в объёме более двух частей на миллион. Это является временным пределом, установленным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для жидких дезинфицирующих средств для рук. Санитайзеры с таким содержанием этого вещества нельзя использовать на постоянной основе.

Наиболее высокий уровень бензола зафиксирован в продукции таких марок, как artnaturals, Scentsational Soaps & Candles Inc., Puretize, Hand Clean 100, huangjisoo, TrueWash, The Creme Shop, Body Prescriptions, Star Wars Mandalorian, Born Basic, PureLogic, Miami Carry On, beauty concepts, Natural Wunderz, clean-protect-sanitize. Многие из них произведены в Китае или США. В средстве artnaturals бензол был обнаружен в объёме 16 частей на миллион.

По данным Минздрава США бензол вызывает рак, а Всемирная организация здравоохранения отнесла его к веществам с самым высоким риском наравне с асбестом, передаёт Bloomberg.

