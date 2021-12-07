Путин о штамме «омикрон»: не будем забегать вперёд

Ряд специалистов называют новый штамм коронавируса «омикрон» «живой вакциной», но делать выводы рано, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходило в режиме видеоконференции. При этом глава государства отметил, что ситуация на рынках, упавших из-за страхов новой разновидности COVID-19, начала выравниваться.

Хотя говорят, он не такой вредный вроде бы. Некоторые специалисты называют это вроде бы «живая вакцинация». Но не будем забегать вперёд. Во всяком случае, отскок некоторый на рынках произошёл, страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, — сказал Путин.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков выразил мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» может выступить в роли «живой вакцины». В этом случае пандемия пойдёт на спад и человечество забудет про локдауны. Однако учёный не уверен, что новый штамм окажется способен вытеснить другие варианты коронавируса.

«Омикрон» был обнаружен в ЮАР в конце ноября. В настоящее время он распространился уже на территории не менее 38 стран, однако ему пока не удалось опередить разновидность «дельта». В ВОЗ штамм охарактеризовали как «вызывающий беспокойство». Мировая экономика отреагировала на это падением рынков.