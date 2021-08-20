Психиатр предупредил об опасности гаджетов для здоровья

Постоянное использование гаджетов может привести к потере зрения. Об этом в беседе с «360» рассказал главный психиатр Московской области Антон Масякин.

Специалист отметил, что в современном мире глаза человека испытывают колоссальную нагрузку. Люди пользуются компьютерами, смартфонами и смотрят телевизор, не оставляя своим глазам времени на отдых. По словам Масякина, 90% людей начинают своё утро с того, что почти сразу после сна берут в руки смартфон, чтобы проверить почту и ответить на пришедшие ночью сообщения.

Чтобы сохранить зрение, медик советует делать перерывы в работе с гаджетами. Он напомнил, что зрение теряется постепенно и однажды организму может просто не хватить ресурсов для его восстановления.

В советское время была такая профилактика зрения для школьников. Это было очень правильно. Нужно было оторвать глаза от учебников, посмотреть вдаль, вперёд. При этом тогда не было столько мониторов, сколько есть сегодня, — добавил психиатр.

Ранее сообщалось, что ежедневная работа за компьютером является стрессом для человеческого организма и отрицательно сказывается на здоровье. В Роскачестве дали несколько простых советов, как минимизировать этот ущерб.