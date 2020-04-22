Просмотр телевизора провоцирует развитие сердечной недостаточности

Голландские специалисты доказали негативное влияние чрезмерного просмотра телевизора на сердечно-сосудистую систему.
Учёные воспользовались британской базой данных UK Biobank, в которой собрана медицинская информация более 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.
Они выяснили, что разное сидячее времяпрепровождение несёт в себе разные риски,
Как писал NEWS.ru, по словам экспертов-медиков, для оздоровления сердца и сосудов хорошо подходит средиземноморская диета. В борьбе с хроническими воспалениями могут помочь чеснок и оливковое масло. В них содержатся вещества аллицин и олеокантал, оказывающие на организм общий оздоровительный эффект.
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