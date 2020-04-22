Просмотр телевизора провоцирует развитие сердечной недостаточности

https://static.news.ru/photo/4e8078a4-8467-11ea-992e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голландские специалисты доказали негативное влияние чрезмерного просмотра телевизора на сердечно-сосудистую систему.

Учёные воспользовались британской базой данных UK Biobank, в которой собрана медицинская информация более 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Они выяснили, что разное сидячее времяпрепровождение несёт в себе разные риски, пишет Nature Communications. По данным анкет, участники исследования в среднем проводили перед телевизором 2,8 часа в день, у компьютера — 1 час. За шесть лет у 12,5 тысячи из них развилась ишемическая болезнь сердца. Большинство больных — любители смотреть телевизор. С использованием компьютера и вождением автомобиля такой связи не обнаружилось.

Как писал NEWS.ru, по словам экспертов-медиков, для оздоровления сердца и сосудов хорошо подходит средиземноморская диета. В борьбе с хроническими воспалениями могут помочь чеснок и оливковое масло. В них содержатся вещества аллицин и олеокантал, оказывающие на организм общий оздоровительный эффект.