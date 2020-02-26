https://static.news.ru/photo/4354c382-58b0-11ea-a764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хронические воспаления в организме часто вызываются нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. По словам экспертов-медиков, для оздоровления сердца и сосудов хорошо подходит средиземноморская диета.

Рекомендации специалистов приводит «Профиль». Медики советуют обратить внимание на горох, фасоль, чечевицу и эдамамэ (незрелые соевые бобы). Бобовые содержат много белка, клетчатки, калия и магния, которые имеют выраженный противовоспалительный эффект. Также эти продукты приводят в норму давление и уровень холестерина. Аналогичным действием обладают семена льна.

В борьбе с хроническими воспалениями могут помочь чеснок и оливковое масло. В них содержатся вещества аллицин и олеокантал, оказывающие на организм общий оздоровительный эффект. Кроме того, специалисты рекомендуют не игнорировать картофель, в котором, как и в бобовых, присутствует большое количество калия.

30 грамм миндаля или грецких орехов в день дадут заметный кардиозащитный эффект, уверяют специалисты. Ряд исследований установили, что эти продукты при регулярном употреблении снижают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы на 35%.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские медики назвали нежирную красную рыбу или ягоды самой полезной начинкой для блинов.