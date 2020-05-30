Программу лечения от курения могут включить в ОМС

https://static.news.ru/photo/8cc139c4-a2de-11ea-a6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич выступил с предложением включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) лечение от никотиновой зависимости.

Очень важно, чтобы поликлиника, работающая в первую очередь на профилактику заболеваний, взаимодействовала с такими больными <...> отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным. Говоря о лечении, я предлагаю использовать комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию в рамках ОМС, — привели слова врача в РИА Новости.

Он добавил, что никотиновая зависимость признана болезнью во всём мире, поэтому её нельзя игнорировать и надо лечить наравне с другими болезнями.

Ранее NEWS.ru писал, что сенаторы Совфеда предложили правительству рассмотреть вопрос о повышении возраста покупки алкоголя с 18 лет до 21 года. Сенатор Валерия Рязанский отметил, что в настоящее время вопрос здоровья нации имеет особую актуальность.