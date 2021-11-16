Вирусолог рассказал о «катастрофически страшном выродке» COVID-19

Коронавирус, скорее всего, останется с нами навсегда, но самое страшное случится, если в природе в процессе рекомбинации появится «выродок» коронавируса, который будет «катастрофически страшен». Своими опасениями по этому поводу с «Царьградом» поделился сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Меня как раз больше всего беспокоит, что где-нибудь в природе произойдёт рекомбинация. И не появился бы после рекомбинации у нас некий выродок, который будет уже катастрофически страшен. Вот это как раз опасно, — заявил Чепурнов.

По его мнению, при наиболее вероятном сценарии развития коронавируса инфекция останется с людьми навсегда, так же как остался ВИЧ или грипп. Чепурнов уверен, что человечество научится сосуществовать с вирусом, периодически делая прививку или вырабатывая естественные антитела.

Я думаю, что и здесь мы через какое-то время приспособимся жить и он будет в популяции циркулировать, время от времени заходя в какие-то варианты, которые могут появиться как раз от животных, — резюмировал профессор.

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