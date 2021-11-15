Норвежские вирусологи рассказали о новом подвиде «дельта»-штамма

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В Норвегии обнаружили новую разновидность «дельта»-штамма коронавируса — AY.63. Однако, по заявлению учёных, он не опаснее основного «дельта»-варианта, сообщает NRK.

Специалисты считают, что он не более опасен, чем остальные, а также полагают, что вакцина надёжно защищает против него, — приводятся слова представителя Минздрава Норвегии.

Впервые его выявили ещё в июне. В Национальном институте общественного здравоохранения Норвегии считают, что у данного типа вируса нет каких-то особых конкурентных преимуществ.

Как ранее заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, сам «дельта»-штамм коронавируса может ускользать от нейтрализующих антител и способен вызывать более тяжёлое течение заболевания.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, условием победы над «дельта»-штаммом COVID-19 является высокий уровень антител в крови.