Гинцбург назвал условие для успешной борьбы с «дельта»-штаммом

Высокий уровень антител в крови является условием победы над «дельта»-штаммом COVID-19. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, при распространении предыдущих штаммов, включая «уханьский», было достаточно ревакцинироваться один раз в год и даже в полтора года. Предыдущие версии вируса взаимодействовали с организмом человека таким образом, что клетки памяти, образующиеся после вакцинации, могли успешно бороться с заболеванием. Противостоять «дельте» гораздо сложнее.

С «дельта»-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови, для того чтобы его ловить до того, как он проник в наши клетки, — сказал Гинцбург.

Он отметил, что человек заболевает при проникновении вируса в клетку и этого нельзя допускать.

В результате исследований было установлено: для успешной борьбы с «дельта»-штаммом коронавируса необходимо иметь от 300 нейтрализующих единиц антител. Идеальную защиту обеспечивает уровень от 500 антител и выше.

Ранее иммунолог назвал способ получить «ударную дозу» антител против коронавируса. Для этого необходимо пройти ревакцинацию через полгода после прививки.