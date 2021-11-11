Иммунолог назвал способ получить «ударную дозу» антител против коронавируса

Ревакцинация через полгода после первой прививки или болезни позволяет выработать ударную дозу антител против коронавируса. Именно повторная вакцинация обеспечивает наиболее «ударную» и безопасную защиту от вируса, заявил Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам Болибока, при получении первой дозы вакцины иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок. А при повторном заражении или ревакцинации сработает клеточный иммунитет, который действует более пяти месяцев.

И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от 2000 до 5600 балл на миллилитр, — добавил иммунолог.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также согласился, что прививаться следует спустя шесть месяцев после получения препарата или выздоровления. Кроме того, он рекомендовал поставить бустерную дозу препарата, чтобы восстановить защиту. По его словам, показатель уровня антител необходимо «догонять» до 1000, что обеспечит 95% защиты.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва заявила, что уровень антител не является показателем для ревакцинации от коронавируса или отказа от неё. Медик отметила, что есть чёткие рекомендации, которые основаны на доказательствах. Согласно им, надо ревакцинироваться через полгода после перенесённой коронавирусной инфекции либо через шесть месяцев после первой вакцинации.