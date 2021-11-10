Врач призвала не ориентироваться на уровень антител при ревакцинации

Уровень антител не является показателем для ревакцинации от коронавируса или отказа от неё. Об этом сообщила главный внештатный гериатр (специалист по лечению и профилактике возрастных заболеваний) Минздрава России Ольга Ткачёва, подчеркнув, что ревакцинироваться через полгода нужно и молодым, и пожилым россиянам, передаёт РИА Новости.

На полях конференции «Формирование среды для активного долголетия в России» медик отметила, что есть чёткие рекомендации, которые основаны действительно на доказательствах. Согласно им, надо ревакцинироваться через полгода после перенесённой коронавирусной инфекции либо через шесть месяцев после первой вакцинации.

И нигде, ни в одной стране мира <...> уровень антител не является основанием для того, чтобы отказаться или наоборот пойти на вакцинацию, — цитирует её агентство.

Ранее доктор медицинских наук, врач-терапевт Роман Горенков заявил, что многократная вакцинация не спасёт россиян от коронавируса. По мнению эксперта, проводить ревакцинацию необходимо через полгода — «не раньше и не позже». Избыточная вакцинация вредна, потому что, если сделать много прививок, антитела перестают вырабатываться.