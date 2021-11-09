Инфекционист предупредил о способности «дельта»-штамма уходить от антител
Александр Чеков
Александр Чеков
12:40, 09 ноября 2021
Фото: pixabay.com
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«Дельта»-штамм коронавируса может ускользать от нейтрализующих антител и способен вызывать более тяжёлое течение заболевания. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Он добавил, что этот вариант COVID-19 по свойствам значимо отличается от базового штамма, с которого начиналась пандемия, передаёт РИА Новости.
Он («дельта»-штамм коронавируса. — NEWS.ru) обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесённого заболевания, и он обладает большей патогенностью, — пояснил эксперт.
Чуланов добавил, что «дельта»-штамм может вызывать более тяжёлое течение инфекции с высокой вероятностью смерти пациента.
Ранее Чуланов заявил, что в случае заболевания пациента «дельта»-штаммом коронавируса, вероятность летального исхода увеличивается на 132%. Он обратил внимание на то, что увеличение количества вакцинированных от коронавируса граждан приводит к снижению генетического разнообразия циркулирующих у населения штаммов.