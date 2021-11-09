Инфекционист предупредил о способности «дельта»-штамма уходить от антител

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Две трети врачей заявили, что вспомогательные медицинские технологии сделали их работу легче. Большинство респондентов (48%) назвали самым полезным нововведением системы сбора анамнеза и приложения для дистанционных консультаций и мониторинга состояния пациентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Доктор рядом» и соцсети для врачей «Доктор на работе».

Каждый пятый оценил (20%) электронные медицинские карты. И каждому шестому (16%) больше других помогает в работе система выписывания электронных рецептов. Не оценили врачи систему мобильного оповещения для повышения безопасности и...