Врач указал на ошибку россиян при самолечении от коронавируса

Главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе заявил, что самостоятельное применение антибиотиков для лечения COVID-19 может помешать выздоровлению и ухудшить состояние больного. Кандидат медицинских наук пояснил в беседе с радио Sputnik, что вирусные заболевания не являются показанием к их применению.

Врач отметил , что антибиотики назначаются, лишь когда заражение смертоносной инфекцией привело к развитию в организме других патогенов.

У пациентов с COVID-19 часто вторым этапом присоединяется бактериальная инфекция, но до присоединения бактериального компонента антибиотики назначаться не должны. Антибиотики должны применяться только для лечения бактериальной инфекции, — пояснил Чурадзе.

Он добавил, что приём антибиотиков не в своё время способен ослабить иммунный ответ.

Задача иммунной системы — бороться с вирусной инфекцией, а нерациональное применение антибиотиков может помешать иммунной системе справляться со своими задачами, — считает врач.

Кроме того, приём антибиотиков не под контролем специалиста, по мнению Чурадзе, может привести к устойчивости болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам.

Принимая антибиотик без показания, мы повышаем устойчивость флоры к этому антибиотику, и когда он действительно будет необходим, то окажется уже неэффективным, — подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что только пять человек из 100 нуждались в антибактериальной терапии при коронавирусе. При этом назначение врачами антибиотиков в первые дни болезни в пять раз увеличивает риск неблагополучного развития COVID, рассказала пульмонолог Елена Орлова. Она отметила, что ни в одной международной рекомендации по лечению коронавируса нет пункта о том, что всем пациентам с COVID следует назначать антибиотики.