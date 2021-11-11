Пульмонолог назвала ошибку врачей, способствующую тяжёлому течению COVID

Только пять человек из 100 нуждались в антибактериальной терапии при коронавирусе. При этом назначение врачами антибиотиков в первые дни болезни в пять раз увеличивает риск неблагополучного развития болезни. Об этом рассказала пульмонолог Елена Орлова в беседе с NVL.

Антибиотик всё так же не лечит вирусную инфекцию. Ковид всё так же редко осложняется бактериальной инфекцией без инвазивных процедур в стационаре. Симптомы, включая поражения легких, связаны с действием вируса, а не присоединением бактериальной инфекции, — пояснила Орлова.

Она отметила, что ни в одной международной рекомендации по лечению коронавируса нет пункта о том, что всем пациентам с COVID следует назначать антибиотики. По её словам, подобные препараты помогут вылечить бактериальную инфекцию, присоединившуюся к вирусной. Однако чтобы её выявить, нужны дополнительные обследования, заверила пульмонолог.

Ранее пульмонолог Татьяна Неешпапа назвала симптомы, при которым больным с коронавирусом нужно срочно вызывать скорую помощь: например, дезориентация или одышка в состоянии покоя.