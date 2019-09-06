https://static.news.ru/photo/9afd9b8c-d173-11e9-8955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Граждан Украины, которые прибыли на родину в рамках двустороннего обмена, отправят в медицинские учреждения Киева для обследования.

Реабилитация, обследование — это всё будет сделано. Так, как сказал президент, — цитирует телеканал «112 Украина» уполномоченного по правам человека на Украине Людмилу Денисову.

По информации телеканала, их направят в военный госпиталь Киева, а по словам президента Владимира Зеленского — в больницу Государственного управления делами «Феофания».

Как писал News.ru, обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами 7 сентября приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев. Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа обмена заключёнными с Россией.