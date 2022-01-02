18+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Правительство утвердило программу бесплатной медпомощи

12:26, 03 января 2022
Правительство утвердило программу бесплатной медпомощи Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года. В ней также учтена работа медучреждений с пациентами в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, — говорится в сообщении.

При этом в правительстве учли особенности работы системы здравоохранения в пандемию, чтобы все пациенты смогли получить квалифицированную помощь в срок. Предусмотрено также финансирование затрат медицинских организаций на проведение углублённой диспансеризации и на высокотехнологичную медпомощь.

Ранее Мишустин утвердил государственную программу «Развитие туризма». В неё входят три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео