Попова заявила, что сезонный коронавирус не даёт иммунитета для COVID-19

https://static.news.ru/photo/3056ae3e-a258-11ea-93dd-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Сезонные заболевания, связанные с коронавирусами, не дают перекрёстного иммунитета для COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Каждый год мы видим значительное количество людей, которые переносят ОРВИ, вызванное коронавирусом. И сегодня мы абсолютно точно можем сказать, что коронавирус сезонный не даёт перекрёстного иммунитета для COVID-19, — рассказала Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, всё зависит от кого, как сильно мутирует вирус. Он имеет небольшое количество изменений и мутаций, поэтому вакцина может быть изобретена, и она может быть достаточно эффективной.

Ранее глава Роспотребнадзора высказала надежду, что вакцина появится до начала второй волны заболевания.

NEWS.ru писал, что препарат от коронавируса, который разрабатывает новосибирский центр «Вектор», можно будет закапать в нос. В настоящий момент вакцины проходят доклинические испытания. Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.