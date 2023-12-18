Попова высказалась о риске пандемии из-за микоплазменной инфекции Попова: нет никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией

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Анна Попова

Никакой новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, нет оснований считать, будто микоплазменная инфекция стала устойчивой к препаратам.

Это никакая не новая пандемия. Это отголоски пережитой нами пандемии, потому что она нанесла ущерб нашему иммунитету... Никаких новых мутаций в известных нам штаммах микоплазмы нет, — сказала Попова.

7 декабря Попова рассказала, что первый случай микоплазменной инфекции в России был выявлен еще в конце сентября. По ее словам, к середине ноября инфекция прекратила распространяться. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что инфекция абсолютно управляемая, в стране достаточно препаратов для ее лечения.

Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что главными симптомами микоплазменной инфекции, которая вызывает пневмонию, являются повышенная температура и слабость. По его словам, эта инфекция проявляется каждый сезон, ее течение обычно проходит легко, некоторые переносят болезнь на ногах, особенно дети.

Рост случаев фиксируется на фоне распространения ОРВИ, гриппа и пневмонии. В данном случае пневмония выступает как следствие перенесенного заболевания, которое ослабляет организм, объяснил Онищенко. Паниковать на этот счет не надо, добавил он.