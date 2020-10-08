Попова рассказала об одновременном инфицировании гриппом и COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/5feb5e3e-0968-11eb-a76d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России не зарегистрировано заболевших одновременно гриппом и коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На сегодняшний день нет случаев совмещения коронавируса и гриппа. Сейчас время привиться от гриппа. На сегодняшний день нет значимых изменений, которые бы влияли на коронавирус, — цитирует KP.RU главу ведомства.

Она добавила, что случаи заражения гриппом в России сейчас единичны.

Даже двух последовательных совместно связанных по эпидемиологии случаев гриппа мы ещё не видим, — уточнила Попова.

Ранее замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что грипп и коронавирус могут усилить, ослабить или же вовсе «не заметить» друг друга. На сегодняшний день неизвестно, как они будут взаимодействовать.

За минувшие сутки в России выявлено 11 493 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 260 112 человек. Количество больных в настоящее время составляет 235 727. Больше всего новых заболевших было зарегистрировано в Москве — 3323 человека. За сутки от COVID-19 в стране излечились 7054 заражённых, погиб 191 человек. Всего выздоровели 1 002 329, скончались 22 056 человек, писал NEWS.ru.