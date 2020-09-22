Попова призвала соблюдать простые правила, чтобы не заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/cff1cc68-fcb6-11ea-ac1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Людям нужно соблюдать простые правила, чтобы защитить своё здоровье и уберечься от заражения коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, увеличение числа заразившихся COVID-19 во второй декаде сентября было ожидаемым и «эпидемиологически понятным».

Ничего непонятного и неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется, — цитирует ОТР главу Роспотребнадзора.

Попова добавила, что в целом ситуация с COVID-19 стабильна, но россиянам нужно соблюдать простые правила, которые помогут им защитить своё здоровье и уберечься от заражения коронавирусом.

В Минздраве РФ также назвали ожидаемой ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в России. Как заявил главный внештатный инфекционист ведомства, сейчас активный рост заражений коронавирусной инфекцией наблюдается в восьми регионах страны.

По данным на 22 сентября, медики выявили 6215 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 регионах. Из них 1559 человек (23,5%) переносят недуг без клинических симптомов. За всё время пандемии коронавирусной инфекции в стране зарегистрировали 1 115 810 заражённых в 85 субъектах. Кроме того, за минувшие 24 часа в РФ от COVID-19 умерли 160 пациентов. Общее число жертв достигло 19 649 человек. Также за последние сутки в РФ выздоровели 5976 граждан (всего — 917 949). Активных случаев коронавирусной инфекции по данным на утро 22 сентября 2020 года — 178 212.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.