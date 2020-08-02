Попова оценила безопасность и эффективность российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f90f3818-d4b3-11ea-b122-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена в эффективности и безопасности отечественной вакцины от коронавирусной инфекции.

У меня нет сомнений, что вакцина, которая попадёт к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна, — сказала руководитель ведомства в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Попова добавила, что в России никогда не выпускались вакцины, в безопасности которых возникали сомнения. За качеством препаратов всегда осуществлялся жёсткий контроль. Специалисты отслеживали любые, даже самые незначительные изменения в самочувствии человека после введения вакцины.

Глава Роспотребнадзора отметила, что пока ни один из разработчиков в мире не обладает знаниями об устойчивости иммунитета к COVID-19 после введения вакцины.

Очень хочется надеяться, что иммунитет будет устойчивым и долгим, — подчеркнула Попова.

По её словам, схемы разрабатываемых в России вакцин предусматривают две прививки с интервалом в 21 день.

Ранее врачи рассказали, что двукратное введение вакцины от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, формирует длительный иммунитет на срок до двух лет. Вакцина прошла клинические испытания на добровольцах и сейчас готовится к регистрации.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи будут наблюдать за добровольцами, оценивать напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявлять отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.

Несмотря на то что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи, писал NEWS.ru.