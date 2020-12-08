Попова назвала единичными случаи повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9a98eb6e-3951-11eb-b5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно, но такие случаи на сегодняшний день единичны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это, по её мнению, говорит о том, что население постепенно вырабатывает иммунитет к заболеванию.

Люди повторно, как правило, не болеют, это говорит о том, что в целом в популяции тот иммунитет, который заработан людьми переболевшими, он их защищает, — приводит слова Поповой ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора выступила против полного запрета проведения мероприятий в стране из-за пандемии. Также она сообщала, что за две недели до прививки от COVID и 42 дня после нельзя употреблять алкоголь.