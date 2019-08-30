https://static.news.ru/photo/da1d02be-cb36-11e9-aa61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН

Российские учёные провели успешные испытания вещества, которое должно войти в основу нового медицинского препарата, ускоряющего заживление ран. Предполагается, что затягиваться они будут быстрее в среднем на 40%.

Опыты проводились на плоских червях, мышах и крысах. Разрабатывают лекарство специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук.

В основе препарата — церий, пишет « Подмосковье сегодня ». Сам по себе он токсичен, однако в форме наночастиц у него появляется биологическая активность, которая стимулирует процессы деления клеток и заживление ран. Это происходит за счёт ускорения миграции стволовых клеток в зону повреждения.

По мнению учёных, в перспективе на основе полученного материала можно будет создавать лекарства нового поколения для лечения травм, ожогов и различных повреждений кожного покрова.

Ранее News.ru сообщал, что медики призвали россиян отказаться от использования йода и зелёнки для обработки ран. Специалисты отмечают, что эти препараты давно устарели и могут вызывать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей.