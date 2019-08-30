Российские учёные провели успешные испытания вещества, которое должно войти в основу нового медицинского препарата, ускоряющего заживление ран. Предполагается, что затягиваться они будут быстрее в среднем на 40%.
Опыты проводились на плоских червях, мышах и крысах. Разрабатывают лекарство специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук.
В основе препарата — церий, пишет «
По мнению учёных, в перспективе на основе полученного материала можно будет создавать лекарства нового поколения для лечения травм, ожогов и различных повреждений кожного покрова.
Ранее News.ru сообщал, что медики призвали россиян отказаться от использования йода и зелёнки для обработки ран. Специалисты отмечают, что эти препараты давно устарели и могут вызывать ожоги слизистых оболочек и мягких тканей.