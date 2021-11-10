Писатель посоветовал есть на ночь, чтобы быстро похудеть

Новосибирский писатель Георгий Ланской заявил, что ему удалось быстро скинуть лишний вес при помощи яичного белка. Его нужно съесть прямо перед сном, пишет «МК в Новосибирске».

Секрет похудения достаточно прост. Необходимо перед сном съедать два куриных белка. Именно белка, а не яйца целиком, как я сначала подумал. Желток, если хотите, можете съесть утром, можете отдать собаке, или вообще выбросить. Белок можно употреблять как варёным, так и сырым, по желанию, — отметил Ланской.

При этом писатель подчеркнул, что данный метод не будет работать, если ночью плотно поужинать. По словам Ланского, от ужина вообще лучше всего отказаться.

Секрет заключается в том, что белок быстро усваивается в организме и начинает расщеплять жиры, особенно ночью, так как человек находится в состоянии покоя, считает писатель. По его мнению, с помощью этого способа можно скидывать 400-600 грамм за ночь.

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