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Писатель посоветовал есть на ночь, чтобы быстро похудеть

15:28, 10 ноября 2021
Писатель посоветовал есть на ночь, чтобы быстро похудеть Фото: unsplash.com
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Новосибирский писатель Георгий Ланской заявил, что ему удалось быстро скинуть лишний вес при помощи яичного белка. Его нужно съесть прямо перед сном, пишет «МК в Новосибирске».

Секрет похудения достаточно прост. Необходимо перед сном съедать два куриных белка. Именно белка, а не яйца целиком, как я сначала подумал. Желток, если хотите, можете съесть утром, можете отдать собаке, или вообще выбросить. Белок можно употреблять как варёным, так и сырым, по желанию, — отметил Ланской.

При этом писатель подчеркнул, что данный метод не будет работать, если ночью плотно поужинать. По словам Ланского, от ужина вообще лучше всего отказаться.

Секрет заключается в том, что белок быстро усваивается в организме и начинает расщеплять жиры, особенно ночью, так как человек находится в состоянии покоя, считает писатель. По его мнению, с помощью этого способа можно скидывать 400-600 грамм за ночь.

Ранее диетолог Татьяна Жаровская предупредила россиян об опасности интервального голодания. Она подчеркнула, что для большинства людей вредны длительные периоды воздержания от пищи.

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