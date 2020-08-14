Пчеловод объяснил действие «медовой вакцины» от недугов

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Употребление мёда поможет укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций. Об этом напомнил председатель Общества пчеловодов Валерий Капунин. Вместе с тем, польза заключается не только в этом, отметил он.

Мёд обладает антимикробными, антигрибковыми и антиаллергическими свойствами. Его используют для ускорения заживления ран и регулирования секреции кишечника. Он также положительно влияет на сердце и повышает выносливость к неблагоприятным факторам внешней среды, пояснил специалист.

Капунин подчеркнул, что полезные свойства есть у любого вида мёда. Причём, чем он свежее, тем полезнее. Но лучший — тот, который собран в той местности, где живёт человек. Это правило действует даже в том случае, когда речь идёт о местах с не самой благоприятной экологией.

Дело в том, что пчёлы, вырабатывая мёд, уменьшают при этом концентрацию вредных веществ, которые были в растениях-медоносах, поэтому сладкое лакомство может стать универсальной вакциной, считает пчеловод.

Что такое, например, прививка? Когда мы в организм вводим определённое количество вещества какой-то болезни, организм перерабатывает незначительное количество, и у него вырабатываются антитела к этой болезни. То же самое, по-видимому, и с мёдом происходит. <...> Пчёлы умеют преобразовать вредные продукты в меньшие дозы, добавляя туда свои собственные ферменты, — объяснил своё мнение Капунин в интервью радио Sputnik.

Он также объяснил, что мёд гораздо полезнее сахара, так как является моносахаридом — он уже разложен на фруктозу и глюкозу. Когда человек употребляет сахар, организму приходится самостоятельно выполнять этот процесс, затрачивая «определённое количество калорий» и употребляя «некоторое количество ферментов». Однако мёд сразу усваивается в организме, уточнил пчеловод.

14 августа в России отмечают Медовый спас. После этого праздника традиционно начинают добавлять в рацион мед нового сбора.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили о бессмысленности применения мёда, а заодно и лимонов с чесноком для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 или борьбы с ней.