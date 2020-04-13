Роспотребнадзор заявил о бессмысленности лимона и мёда в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/866eeb6c-7d7b-11ea-8438-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лимоны, мёд и чеснок укрепляют иммунитет, но существенной роли в профилактике коронавируса они не играют, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Что касается цитрусовых, чеснока или мёда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют, — говорится в сообщении.

Для защиты от коронавируса следует соблюдать меры социальной дистанции, тщательно мыть руки и дезинфицировать поверхности, напоминают в ведомстве.

Ранее в Министерстве здравоохранения попросили россиян не налегать на имбирь, лимоны и чеснок, создавая ажиотаж на ровном месте в магазинах. Всё это в условиях эпидемии коронавируса благотворно влияет на иммунитет, однако по степени эффективности не идёт ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, предупредил глава ведомства Михаил Мурашко.

После появления в Интернете информации о якобы пользе имбиря для лечения и профилактики коронавируса цены на него взлетели до семи тысяч рублей за килограмм. По мнению Федеральной антимонопольной службы, скачок цен был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», писал NEWS.ru.