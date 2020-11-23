Лёгкий и пьяный: кто чаще выживает после падения с высоты

В Томске шестилетняя девочка упала с четвёртого этажа и не получила серьёзных травм. Ребёнок приземлился в сугроб, отряхнулся, затем вернулся домой. Кадры с камеры видеонаблюдения разлетелись по Сети, вызвав бурную реакцию. Пользователи сходятся во мнении, что девочка «родилась в рубашке» и случилось чудо. Медики же считают, у ребёнка были все шансы сохранить жизнь. Врачи рассказали NEWS.ru о двух категориях пациентов, которые чаще других выживают после падения даже с большой высоты.

Среди тех, кто падает из окон высотных домов, выживают около 30% людей. Значительный процент уцелевших составляют дети и выпившие граждане, об этом сообщил NEWS.ru врач петербургской скорой помощи Сергей Захаревич.

Большинство детей выпадают из окон многоэтажек в летний период, когда родители открывают окна настежь. Около 50-60% из них выживают, отметил Захаревич. Чем меньше ребёнок, тем больше шансов его спасти. У малышей кости гораздо мягче, чем у взрослых, это предохраняет их от травм с летальным исходом. Чем меньше человек, тем слабее сила удара при падении с высоты.

Врачи скорой рассказывают истории чудесного спасения младенцев.

Недавно в Невском районе упал ребёнок с восьмого этажа. Совсем маленький. Хотя его немного задержали кусты, он приземлился на асфальт. Остался жив, хоть и получил серьёзные травмы. Сергей Захаревич врач петербургской скорой помощи врач петербургской скорой помощи

Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже если ребёнок выживет после падения с большой высоты и поправится, последствия травмы он может ощущать всю жизнь, говорят врачи. Например, возможно развитие психических, поведенческих, речевых дефектов в будущем. Шок от падения с высоты бесследно не проходит.

Врачи скорой помощи шутят: если взрослый человек упал с большой высоты и остался жив, окна в реанимобиле нужно открывать. Пьяные граждане выживают после «полётов» в несколько раз чаще, чем трезвые, сообщил Захаревич.

Недавно двое студентов, находясь «под градусом», упали с третьего этажа общежития. Девушка не получила повреждений, а её приятель сломал ногу. Обычно такие падения заканчиваются летальным исходом, а ребята, считай, отделались лёгким испугом, — сообщает врач.

Медик объясняет, что алкоголь расслабляет мышцы, что значительно сокращает силу удара. Также горячительные напитки притупляют чувство страха, и человек не успевает испугаться.

Можно ли выжить после падения с высоты или нет? Это зависит от поверхности, на которую человек приземлился, на какую часть тела пришёлся удар и с какой высоты он летел, сообщил NEWS.ru заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета Юрий Пиголкин. Меньше всего шансов выжить у упавших с десятого этажа на асфальт вниз головой. Напротив, если человек приземлился на ноги, на сугроб и с небольшой высоты, то он, скорее всего, останется цел.

Врачи «скорой» рассказывают также много историй, когда люди едва не погибали, упав с минимальной высоты. Фельдшер скорой помощи из Орла Дмитрий Серёгин в беседе с NEWS.ru привёл в пример недавний вызов, когда мужчина чуть не распрощался с жизнью, упав с первого этажа. У него было несколько открытых переломов и тяжелые травмы, пациента едва спасли. Также не повезло водителю фуры — крупному мужчине в возрасте — он выпал из кабины грузовика и получил множество серьёзных травм.

Чтобы при падении с высоты травмы были менее серьёзными, нужно расставить широко руки и ноги. В такой позе человек будет лететь к земле медленнее, и удар окажется не таким сильным, отмечают врачи. При падении нужно цепляться за всевозможные предметы, добавляют они.