Пациентов с коронавирусом предупредили о новой смертельной опасности

https://static.news.ru/photo/24a19e24-32e9-11eb-ae35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грибковые инфекции могут поражать лёгкие больных коронавирусной инфекцией и почти на четверть увеличивать вероятность летального исхода в тяжёлых случаях. К такому выводу пришли зарубежные учёные.

Специалисты обнаружили у пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, грибок. Оказалось, что противовирусный иммунитет может влиять на развитие формы воспаления, которое способствует развитию грибкового патогенеза. В тяжёлых случаях он может повредить лёгочный эпителий. По мнению заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени Мечникова Николая Климко, грибок повышает летальность среди пациентов в отделениях интенсивной терапии на 16–25%, передают «Известия».

По словам эксперта, существуют два типа микозов. Первый — это грибковый сепсис. Микробиолог подчеркнул, что это — общая проблема для людей, находящихся в отделениях терапии с центральным катетером. При этом вероятность развития грибкового сепсиса составляет около 1–2%, но летальность — 50%.

Второй вариант — грибковая пневмония, которую вызывают высшие аэробные плесневые грибы рода Aspergillus. В этом случае COVID-19 является отягощающим фактором, который приводит к нарушению механизма иммунной защиты.

Климко рассказал, что грибковая инфекция нередко дополняет бактериальную. Сначала у человека возникают бактериальные осложнения, которые лечат антибиотиками. Затем к ним присоединяются инвазивные микозы. Основной сложностью является то, что грибковую пневмонию сложно вовремя выявить, но сама по себе инфекция лечится достаточно хорошо.

Ранее пульмонолог Анна Власова заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация. Поскольку главная опасность от коронавируса заключается в пневмонии, то лечиться дома могут те, кто чувствует себя хорошо и у кого только одностороннее поражение лёгких. Двустороннее поражение лёгких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение.

Власова добавила, что особенно опасны шестые — восьмые сутки болезни из-за цитокинового шторма. В этот период погибает больше всего пациентов. В этой связи медик призвала и тех, кто уже переболел COVID-19, проводить дополнительные обследования лёгких. По словам Власовой, вовремя проведённая диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение лёгочной ткани и даже сахарный диабет, писал NEWS.ru.