Оперштаб Москвы: 42% заболевших COVID пользовалось общественным транспортом

https://static.news.ru/photo/7102d0f2-0f95-11eb-8a68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

42% заболевших коронавирусом москвичей пользовались общественным транспортом. Такие данные приводит столичный оперштаб.

В Москве продолжается увеличение числа инфицированных. Число новых случаев COVID-19 впервые за осень превысило отметку в пять тысяч (5049). Показатели заражений за эту неделю на 29,4% превышают показатели предыдущей. За сутки госпитализировано 1140 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 318 человек.

Ввиду ухудшения эпидситуации власти Москвы вводят всё новые ограничительные меры. Однако локдауна они пока не обещают. В частности, с 16 октября усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Проверки на общественном транспорте станут проводится чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы. Пассажиров не будут пускать в транспорт без масок и перчаток, даже если они оплатили проезд, писал NEWS.ru.