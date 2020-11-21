Онколог перечислил ранние симптомы рака лёгких

https://static.news.ru/photo/9f0c928a-2ccd-11eb-8e91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн перечислил ранние симптомы, указывающие на возможное развитие рака лёгких.

Любая слабость, температура не купирующаяся 37,2 или 37,3 без симптомов простуды. Кода мы говорим о любых кровяных выделениях: кровохарканье, выделения крови с любыми физиологическими жидкостями должны насторожить, — сообщил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач отметил, что головные боли, головокружение и потеря сознания могут указывать уже на более запущенную стадию заболевания. При этом Каприн добавил, что явным образом рак лёгких проявляется в основном на поздней стадии.

Эксперт подчеркнул, что почти все онкологические заболевания начинаются с бессимптомной истории, пока критическая масса опухоли не занимает часть органа. Что касается рака лёгких, то боли и кашель появляются, когда уже бронх поражён.

Для профилактики онкологических заболеваний медик посоветовал обследоваться каждые пять лет, например, делать компьютерную томографию лёгких.

Ранее онколог-хирург и кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал, какие продукты могут стать причиной развития рака у человека. Эксперт подчеркнул, что вина лежит не на самом продукте, а на способе его получения и приготовления. Выяснилось, что обычная еда не вызывает развитие онкологических заболеваний. Если же она была загрязнена минеральными удобрениями или канцерогенными веществами, то риск есть из-за пагубного влияния на ЖКТ и слизистую. За счёт такого поражения и может появляться рак.

По словам врача, главной проблемой всегда является способ приготовления пищи. Например, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле. Если оно используется несколько раз, то все канцерогенные вещества начинают накапливаться. Мяснянкин также рекомендует полностью исключить из своего рациона спиртные напитки. Это может увеличить риск развития некоторых видов онкологии, в частности, рака печени.

Эксперт подчеркнул, что диета здорового человека не должна содержать обилия жиров, калорий и сахара. Необходимо перестать есть много подобных продуктов. Они не являются канцерогенными, но могут вызывать другие патологии, особенно эндокринной системы, писал NEWS.ru.