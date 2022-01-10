Онколог назвал виды рака, которые чаще выявляют у молодых пациентов

Некоторые онкологические заболевания всё чаще выявляют и у молодых пациентов, рассказал главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов изданию «ФедералПресс». К примеру, рак груди и шейки матки обнаруживают у женщин уже с 20 лет. При этом от второго можно защититься, сделав вакцину от вируса папилломы человека, заявил онколог.

Среди молодых людей злокачественные опухоли встречаются всё чаще. Особенно это касается рака груди и рака шейки матки. Его стали чаще диагностировать у женщин от 20 до 40 лет, — сказал Давыдов.

Он добавил, что главная причина рака молочной железы — генетика. Поэтому, по мнению онколога, если у кого-то из родственников был рак груди, необходимо проверяться даже до исполнения 40 лет.

Ранее Михаил Давыдов назвал самыми агрессивными формами болезни рак лёгкого, рак желудка и кишечника, а также поджелудочной железы. При этом курение он считает фактором риска для всех онкологических заболеваний. Эта вредная привычка повышает риск появления рака лёгкого на 20%, предупредил врач.

Рак желудка, по словам Давыдова, чаще возникает у тех, кто злоупотребляет острым, копчёным, жирным и алкоголем. Например, чаще встречается заболевание у любителей азиатской кухни по сравнению с приверженцами европейской.