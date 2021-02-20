Онколог назвал три неочевидных симптома рака ротовой полости

https://static.news.ru/photo/1f3e8818-738d-11eb-9d6b-96000091f725_660.jpg Фото: imagefruit/imageBROKER.com/Global Look Press

Онколог Михаил Мяснянкин назвал три неочевидных признака рака ротовой полости. Медик подчеркнул, что если удаётся диагностировать рак на ранней стадии, то он весьма успешно лечится и не становится «смертельным приговором».

Если пациент отмечает онемение в области верхней или нижней губы, покалывание в области нёба, а также появление определённых болевых ощущений, то в первую очередь нужно обратиться к специалисту, — сказал врач.

Он отметил, что в данном случае такие признаки могут свидетельствовать о том, что онкология прорастает в нервы и сосудистые пучки. Обычно такие вещи появляются уже на достаточно запущенной стадии.

Нельзя также игнорировать язвочки в ротовой полости — на нёбе, языке, щеках и так далее. Помимо этого, стоит обращать внимание на изменение окраски слизистой и на налёт. По словам Мяснянкина, любые изменения в ротовой полости сигнализируют о сбое в работе организма. Это совсем не редкое явление.

К факторам риска относят: употребление спиртных напитков, курение жевательной смеси. Возможной причиной возникновения рака ротовой полости может быть постоянная механическая травма слизистой языка или щеки о металлоконструкцию протеза, — добавил врач.

Эксперт уточнил, что если протез мешает пациенту и создаёт травмы во рту, то такую конструкцию стоит снять, передаёт Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что онкологи из Великобритании предупредили, что бледная кожа может сигнализировать о раке кишечника. Согласно их данным, чаще всего нездоровый цвет лица указывает на анемию, однако человек становится бледным и при появление острого недостатка железа, который возникает из-за онкологического заболевания.