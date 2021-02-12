Врачи назвали бледность кожи симптомом смертельно опасной болезни

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Онкологи из Великобритании предупредили, что бледная кожа может сигнализировать о раке кишечника.

Согласно их данным, чаще всего нездоровый цвет лица указывает на анемию, однако человек становится бледным и при появление острого недостатка железа, который возникает из-за онкологического заболевания.

Также к основным симптомам рака кишечника специалисты отнесли кровь в стуле, изменение работы кишечника и регулярную боль в нижней части живота. К врачу необходимо обратиться, если одно из этих состояний длится более трёх недель, передаёт Express.

Как писал NEWS.ru, ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что изжога может привести к формированию онкологических заболеваний.

По словам эксперта, из-за изжоги кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод, в результате этого травмируется его эпителий. Он уточнил, что когда изжога не проходит на протяжении пяти лет, у человека может развиться синдром «пищевода Барретта», который, в свою очередь, считается предраковым состоянием.