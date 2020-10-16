Онколог назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта

https://static.news.ru/photo/9cb0b7ea-0fcd-11eb-9caa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Jürgens / CHROMORANGE/Global Look Press

Российский онколог Михаил Мяснянкин назвал способ снизить риск развития рака желудочно-кишечного тракта.

Одним из главных факторов возникновения этого заболевания является неправильное питание: употребление фастфуда, приём пищи «на бегу», а также несоблюдение баланса белков, жиров, углеводов и витаминов, объяснил врач.

Мяснянкин посоветовал подходить к питанию осознанно и планомерно, есть в спокойной обстановке, чтобы исключить стрессы. Это поможет получить из продуктов необходимые элементы для полноценной жизнедеятельности организма, сказал он в интервью Пятому каналу.

Ранее учёные назвали мифом заявления о том, что приём мультивитаминов, витамина С, Е, β-каротина или селена снижает риск появления рака кишечника. При этом действенными методами оказались приём магния, фолиевой кислоты, наличие молочных продуктов в рационе питания и употребление клетчатки, писал NEWS.ru.