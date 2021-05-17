Онищенко рассказал россиянам, как пережить рекордную жару

https://static.news.ru/photo/0546aa2a-b7b3-11eb-a13f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкие перемены температур в Москве, где высочайшая влажность, очень тяжело переносятся. Поэтому необходим щадящий режим пребывания на жаре и снижение физической активности. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он порекомендовал россиянам планировать свои дела на утро или вечер, а на пике дня не выходить на улицу. При этом условия пребывания в помещении должны быть комфортными.

Депутат сделал акцент на том, что одеваться нужно соответственно погоде, и особое внимание обратил на головные уборы.

Онищенко отметил, что в условиях жары необходимо обеспечить соответствующий питьевой режим. При этом он посоветовал не употреблять сладкие напитки, поскольку они провоцируют жажду.

Касательно питания, желательно сделать упор на овощи, фрукты, ограничить жирную пищу, чтобы не было дополнительной нагрузки на пищеварительную систему. И, конечно же, надо сохранять оптимистичное настроение, — сказал он.

Онищенко пояснил, что его рекомендации касаются всех россиян, но в первую очередь — людей старшего и среднего возраста, у которых есть накопившиеся проблемы с сердечно-сосудистой системой и другими заболеваниями.

Накануне в Москве был побит температурный рекорд 1958 года. В Гидрометцентре спрогнозировали, что 18 мая в столице воздух прогреется до +32 градусов, что станет самым высоким показателем за последние 143 года. Синоптики отметили, что жарко будет и в центре европейской части России. Дневные температуры достигнут 30-32 градусов тепла.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как избежать теплового удара при такой погоде. По её словам, необходимо пить больше жидкости — это усилит потоотделение и человек будет чувствовать себя комфортно. Выходя на улицу, не следует надевать слишком отрытую одежду. Кроме того, обязателен головной убор.