Онищенко рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

https://static.news.ru/photo/a2fbc7a6-cf5f-11ea-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Основными симптомами коронавирусной инфекции являются проблемы с дыханием, потеря обоняния и чувства вкуса. Такие симптомы не характерны для гриппа. Об этом заявил депутат Госдумы, экс главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что при коронавирусе лёгкие поражаются сразу, у заболевшего поднимается высокая температура, дыхание затрудняется.

Лёгкое, когда поражено, — это интоксикация, это кашель, это затруднённость дыхания, человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь, — пояснил бывший санитарный врач.

По его словам, при гриппе пневмония является вторичным явлением, чувство запаха и вкуса может притупляться, но о полной потере, как при коронавирусе, речи не идёт. Тяжелее всего коронавирусная инфекция проходит у людей старшего поколения, при наличии болезни дети реагируют не так активно.

А если говорить о гриппе, то там у нас будет всё наоборот: болеют (дети. — NEWS.ru) наравне со взрослыми и так далее. Это не значит, что вирус не заражает, он просто течёт гораздо легче, — пояснил Онищенко журналистам РИА Новости.

По его словам, инкубационный период гриппа и ОРЗ составляет 7 дней, а при коронавирусной инфекции он может доходить до 14 дней. Состояние заболевшего при COVID-19 может резко ухудшиться, или наоборот наступить улучшение в период с 12-го по 14-й день болезни.

NEWS.ru писал, что вакцинация от коронавирусной инфекции в России будет добровольной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.