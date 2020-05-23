Онищенко призвал не ждать поголовного иммунитета для отмены карантина в РФ

Бывший главный санитарный врач, депутат Геннадий Онищенко оценил приведённые Минздравом условия отмены ограничений, объявленных в России из-за распространения коронавируса.
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Никогда ещё в России не доводили уровень иммунитета до 95%. В этом нет никакой необходимости, — отметил Онищенко в комментарии изданию.
Экс-глава Роспотребнадзора отметил, что Россия преодолеет популяционный порог защищённости от COVID-19 и при меньших показателях.
Как писал NEWS.ru, Онищенко предложил разрешить работу летних кафе уже в конце мая, если заведения смогут выполнить требования по социальному дистанцированию клиентов.
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