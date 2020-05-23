Здоровье

Онищенко призвал не ждать поголовного иммунитета для отмены карантина в РФ

14:27, 24 мая 2020 23
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач, депутат Геннадий Онищенко оценил приведённые Минздравом условия отмены ограничений, объявленных в России из-за распространения коронавируса.

По информации РИА Новости, главный эпидемиолог министерства Николай Брико заявил, что ограничения следует ослабить, когда абсолютное большинство россиян получат иммунитет к инфекции.

Никогда ещё в России не доводили уровень иммунитета до 95%. В этом нет никакой необходимости, — отметил Онищенко в комментарии изданию.

Экс-глава Роспотребнадзора отметил, что Россия преодолеет популяционный порог защищённости от COVID-19 и при меньших показателях.

Как писал NEWS.ru, Онищенко предложил разрешить работу летних кафе уже в конце мая, если заведения смогут выполнить требования по социальному дистанцированию клиентов.

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