Онищенко призвал не ждать поголовного иммунитета для отмены карантина в РФ

https://static.news.ru/photo/148252e6-9db5-11ea-b4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач, депутат Геннадий Онищенко оценил приведённые Минздравом условия отмены ограничений, объявленных в России из-за распространения коронавируса.

По информации РИА Новости, главный эпидемиолог министерства Николай Брико заявил, что ограничения следует ослабить, когда абсолютное большинство россиян получат иммунитет к инфекции.

Никогда ещё в России не доводили уровень иммунитета до 95%. В этом нет никакой необходимости, — отметил Онищенко в комментарии изданию.

Экс-глава Роспотребнадзора отметил, что Россия преодолеет популяционный порог защищённости от COVID-19 и при меньших показателях.

Как писал NEWS.ru, Онищенко предложил разрешить работу летних кафе уже в конце мая, если заведения смогут выполнить требования по социальному дистанцированию клиентов.