Онищенко назвал рецепты для похудения «шаманством»

Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает всевозможные рецепты для похудения «шаманством». В беседе с РИА Новости он назвал единственное исключение, когда человек грамотно распределяет своё питание. Но это, по его словам, уже «нормальный процесс», а не диета.

Все рецепты для похудения — это шаманство. Если, конечно, человек не просто грамотно, по мере своей умственной и двигательной активности сообразует свою энергетическую и психологическую ценность в питании, — отметил врач.

Как пишет агентство, особый интерес у россиян, желающих похудеть, вызывают диеты весной и летом. Многие обращаются к модным кетодиетам, интервальному голоданию. Во втором случае перерывы между приёмами пищи могут составлять по 14 часов и больше. В основе кетогенной диеты лежит еда с высоким содержанием жиров и белков, употребление углеводов резко сокращается.

Любимая многими россиянами вишня очень полезна для здоровья. Её можно есть для профилактики различных заболеваний. Топ-5 полезных свойств вишни ранее перечислил журнал Medical News Today.