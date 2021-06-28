Перечислены пять полезных свойств вишни

Любимая многими россиянами ягода — вишня — очень полезна для здоровья. Её можно есть для профилактики различных заболеваний. Топ-5 полезных свойств вишни перечислил журнал Medical News Today.
Во-первых, эти ягоды
Второе полезное свойство — поддержание умеренного уровня мочевой кислоты в организме. Дело в том, что подагра вызывает внезапные и сильные боли в суставах. Это вызвано высоким уровнем мочевой кислоты в крови. Согласно исследованию 2018 года,
Диета, богатая фруктами и овощами и с низким содержанием насыщенных жиров, — лучшая для здоровья сердца. Однако вишня может быть особенно ценной для рациона, поскольку она может снижать артериальное давление — и это третье её полезное свойство.
Также вишня является богатым природным источником мелатонина, который является нейромедиатором, влияющим на сон и настроение. Мелатонин полезен для страдающих от бессонницы людей.
И, наконец, последнее — выяснилось, что люди, которые употребляли вишневый концентрат в виде порошка или сока в течение недели за 1,5 часа до тренировки, были более выносливы.
В жаркую погоду нагрузка на сердце и сосуды возрастает. Для их поддержки необходимо добавить в рацион продукты с высоким содержанием калия, кальция и магния. Об этом ранее рассказала глава общественного движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова.