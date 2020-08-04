Онищенко назвал очевидно избыточными меры по борьбе с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/3c43d7f0-d63b-11ea-9e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал избыточными меры, принятые в России для борьбы с коронавирусом.

Избыточность мер была очевидна. Но мы, как Россия, не могли пойти по другому пути, потому что на нас бы всех собак бы навешали. Нас и так в чём только не обвиняли, — пояснил он.

По его мнению, более разумный путь выбрала Швеция, которая сделала ставку на добросовестность граждан и отказалась останавливать экономику. Власти призвали граждан лишь соблюдать дистанцию, носить средства защиты и пользоваться санитайзерами.

Это ставка на высокий уровень культуры и здорового образа жизни населения. Для Швеции, для мононации, это сработало. Была поначалу критика и внутри Швеции на этот счёт, но в принципе этот путь возможен и более оправдан, чем тот категорический путь, на который мы пошли.

В Китае же, напомнил он, пошли другим путём, используя жёсткие ограничительные меры и массовые обследования. К похожей модели в итоге прибегло большинство стран, в том числе и Россия

Но в Китае другое население, они — чёткие исполнители. Сейчас такой путь избрал Вьетнам, — отметил Онищенко.

По его мнению, в России больше не следует вводить жёсткие меры, связанные с ограничениями на работу и передвижение людей. Они будут неоправданны. Учёные уже намного больше знают о возбудителе и его поведении, появились протоколы лечения, созданы резервы системы здравоохранения.

У нас уже есть опыт, у нас уже есть какой-0никакой коллективный иммунитет, который затруднит распространение вируса, ну и я всё-таки не исключаю, что будет вакцина. Поэтому на такие меры и неоправданные затраты нам больше идти не надо будет. Останавливать экономику по существу — это лишать себя будущего. И не та это инфекция, объективно говоря, — добавил Онищенко.

Он также подчеркнул, что последствия изоляции ещё проявят себя. «Сидение дома», вероятно, плохо скажется на самочувствии старшего поколения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на фоне новостей о второй волне эпидемии в Европе возобновились рейды по соблюдению «масочного режима». Ношение масок и перчаток в общественных местах столицы, включая транспорт и магазины, стало обязательным с 12 мая. После снятия ограничений на передвижение требование о наличии средств индивидуальной защиты сохранилось. Однако жители столицы последние недели плохо его соблюдали. Именно с этим, как говорили чиновники, и связаны проверки. Они проходят не только на транспорте, но и у предпринимателей. Штрафы за несоблюдение «масочного режима» следующие: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для тех, кто обслужил людей, пришедших без маски и перчаток, и до миллиона для бизнесменов-«рецидивистов».