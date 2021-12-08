Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть сметану

Детям в возрасте до 1,5 года не следует давать есть сметану. Также с осторожностью этот продукт надо употреблять гражданам, страдающим гастритом, имеющим болезни печени или желчного пузыря. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.
Нутрициолог
Благотворно влияет на процесс пищеварения, микрофлору (важно употреблять в свежем виде, так как при термической обработке полезные бактерии погибают). Полезна для красоты кожи, волос, ногтей, - рассказала Ковиненко.
При этом она подчеркнула, что есть категории людей, которым особенно полезен данный продукт.
Дети, пожилые люди и люди с высокой физической активностью — вот кому особенно показан данный продукт, так как его состав богат белком и жирами, - сообщила специалист.
В то же время она не советовала давать сметану детям в возрасте до 1,5 года, поскольку их ЖКТ пока не способен переваривать подобный вид белка. Ограничивать сметану стоит худеющим людям, так как это весьма калорийный продукт. Также аккуратно относиться к сметане следует тем, у кого есть гастрит или нарушения работы печени и желчного пузыря.
Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам о пользе сметаны. Например, в 100 граммах сметаны (15% жирности) содержится 12% суточной нормы витамина А. Также продукт может снизить уровень холестерина и даже помогает бороться с депрессией и осенней хандрой. На сайте ведомства указано, что сметана для пенсионеров будет лучшим решением, чем масло или жирное молоко, а у женщин облегчает симптомы менопаузы.