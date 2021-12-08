Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть сметану

Детям в возрасте до 1,5 года не следует давать есть сметану. Также с осторожностью этот продукт надо употреблять гражданам, страдающим гастритом, имеющим болезни печени или желчного пузыря. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.

Нутрициолог рассказала , что сметана представляет из себя кисломолочный продукт, она состоит из сливок и закваски и имеет достаточно высокое содержание жира - от 10% до 30%. В этой связи потребителям следует соблюдать меру. При этом сметана содержит большое количество витаминов (А, С, Е, К, D, группы В), аминокислоты. цинк, калий.

Благотворно влияет на процесс пищеварения, микрофлору (важно употреблять в свежем виде, так как при термической обработке полезные бактерии погибают). Полезна для красоты кожи, волос, ногтей, - рассказала Ковиненко.

При этом она подчеркнула, что есть категории людей, которым особенно полезен данный продукт.

Дети, пожилые люди и люди с высокой физической активностью — вот кому особенно показан данный продукт, так как его состав богат белком и жирами, - сообщила специалист.

В то же время она не советовала давать сметану детям в возрасте до 1,5 года, поскольку их ЖКТ пока не способен переваривать подобный вид белка. Ограничивать сметану стоит худеющим людям, так как это весьма калорийный продукт. Также аккуратно относиться к сметане следует тем, у кого есть гастрит или нарушения работы печени и желчного пузыря.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали россиянам о пользе сметаны. Например, в 100 граммах сметаны (15% жирности) содержится 12% суточной нормы витамина А. Также продукт может снизить уровень холестерина и даже помогает бороться с депрессией и осенней хандрой. На сайте ведомства указано, что сметана для пенсионеров будет лучшим решением, чем масло или жирное молоко, а у женщин облегчает симптомы менопаузы.