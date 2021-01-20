Новые препараты для лечения коронавируса зарегистрировали в России

https://static.news.ru/photo/33830c46-5aff-11eb-a623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России в этом году зарегистрировали несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса.

Для лечения коронавирусной инфекции инновационных препаратов зарегистрировано несколько в этом году. Таких вот ярких сегодня около трёх препаратов, — рассказал Мурашко в ходе заседания Совета Федерации, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава сообщил, что всего были созданы 11 препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Медики могут использовать разные комбинации лекарств, чтобы добиться положительного результата в кратчайшие сроки.

Министр отметил, что в самом начале пандемии Россия и мир столкнулись с острой нехваткой лекарств. Координация действий на всех уровнях, позволила справится с дефицитом в России и нарастить производство. Мурашко напомнил, что первой в мире вакцина от коронавируса появилась в нашей стране. Препараты прошли клинические испытания и демонстрирует высокую эффективность в создании иммунитета от коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что для масштабной вакцинации в гражданский оборот были выпущены более 1,5 млн доз вакцины «Спутник V», а также более 45 тысяч доз «ЭпиВакКороны».