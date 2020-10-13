Невролог рассказала, симптомом каких болезней могут быть холодные ноги

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Холодные ноги являются поводом для прохождения обследования (если это не связано с общим охлаждением организма), так как этот симптом может свидетельствовать о развитии ряда опасных заболеваний, предупредила врач-невролог Елена Ляскина.

В частности, такое состояние характерно для некоторых сосудистых и неврологических болезней, передаёт Пятый канал.

Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжёлыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек, — объяснила невролог.

Болезнь Рейно — расстройство артериального кровоснабжения, полиневропатия — поражение периферических нервов.

Развитие болезни можно предупредить, если пересмотреть свой рацион питания. Рекомендуется включить в меню большее количество белковых блюд, мяса птицы, бобовых, свежих фруктов и овощей. В холодное время года также будет оправдан приём поливитаминных комплексов.

Очень важно подбирать правильную одежду и обувь. Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и тёплая ванна с морской солью перед сном, — дала рекомендации врач.

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