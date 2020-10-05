Невролог перечислил неочевидные признаки инсульта

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Инсульт чаще всего проявляется в виде нарушений движений и речи. Однако, возможны и другие проявления, о которых многие даже не догадываются, предупредил невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.

Он напомнил, что пациенты с инсультом не могут управлять ногой или рукой, а также не в состоянии говорить. По словам медика, одной из особенностей прекращения работы участка головного мозга является то, что симптомы появляются внезапно или после пробуждения. При этом со временем они практически не меняются, рассказал врач изданию «Аргументы и факты».

Кроме того, отметил Богданов, при инсульте может измениться чувствительность кожи, внезапно нарушиться зрение, возникнуть головокружение и неустойчивость, которое ощущается постоянно и не меняется при смене положения тела. Ко всему прочему возможны и проблемы с памятью.

Отдельного внимания, подчеркнул невролог, заслуживают транзиторные ишемические атаки, когда признаки инсульта проходят достаточно быстро. Это, впрочем, не означает, что проблемы с кровоснабжением мозга преодолены, поэтому важно без промедления обратиться за медицинской помощью.

Богданов напомнил, что при инсульте «терапевтическое окно» — время, когда помощь врачей наиболее эффективна, составляет 4,5 часа. За этот промежуток времени можно спасти участок мозга от гибели.

Иногда признаки инсульта выражены настолько слабо, что и самому человеку, и окружающим кажется, что либо «уже всё прошло», либо «ничего и не было», — отметил невролог.

В таких случаях он рекомендовал провести простой тест: попросить человека улыбнуться, а также поднять руки вверх или вытянуть их перед собой. При наличии инсульта улыбка будет кривой, а рука будет слушаться только одна. Можно также попросить человека повторить какую-нибудь несложную фразу. При инсульте речь будет замедленной, а человек не сможет запомнить слова. Ещё один способ определить заболевание — попросить высунуть язык. Если он запал или искривлён, это означает, что у человека случился удар.

Ранее, как писал NEWS.ru, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов, назвал ещё ряд неочевидных признаков, которые сигнализируют о приближении инсульта.